(ANSA), BERGAMO, 03 GIU - Si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha reso dichiarazioni spontanee al gip di Bergamo, Ulas Demir, il manager della filiale italiana Caddell Construction Co. LLC al centro di una indagine sullo sfruttamento dei lavoratori impiegati per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano e bloccato domenica scorsa all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava cercando di lasciare l'Italia e rientrare a Istanbul. Da quanto si è appreso l'uomo è stato interrogato stamane nel carcere di via Monte Gleno. Non ha risposto alle domande del giudice ma ha spiegato solamente di non aver ricevuto alcun ordine di restare in Italia dato che nei suoi confronti non sono state emesse misure cautelari. L'uomo, assieme all'italian branch della società statunitense, è indagato per intermediazione illecita e sfruttamento dei lavoratori. La decisione del gip sulla richiesta di convalida del fermo e sull'applicazione della misura il carcere avanzata dalla pm bergamasca, Raffaella Latorraca, è attesa a breve. (ANSA).