(ANSA) - MILANO, 09 GIU - La gip di Milano Angelica Cardi ha convalidato il controllo giudiziario d'urgenza per caporalato, disposto dai pm Storari e Clerici il 29 maggio, per la divisione italiana del colosso americano Caddell Construction perché avrebbe sfruttato il lavoro, anche con paghe sotto la soglia della povertà di meno di due euro l'ora, di operai indiani. Manovali reclutati da una società indiana "a cui veniva corrisposta", tra l'altro, da parte degli stessi lavoratori "la somma di circa 500.000 rupie", una sorta di pizzo per lavorare. Lavoratori che "venivano fatti arrivare, attraverso distacco" per la costruzione del consolato Usa a Milano di piazzale Accursio in una condizione di "para-schiavismo". (ANSA).