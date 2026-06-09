(ANSA) - SORA, 09 GIU - Tre operai edili sono morti a causa delle ferite riportate nel violento scontro avvenuto all'altezza dello svincolo per Sora Nord della superstrada Sora-Avezzano, in località San Vincenzo Ferreri nel Frusinate. Qui si sono scontrati un autoarticolato Renault Truck 480 della società Di Nino Trasporti con sede a Pratola Peligna in provincia de L'Aquila ed un furgone cassonato Fiat 250 con a bordo alcuni lavoratori dell'impresa edile Edil Pe. Costruzioni di Frosinone. La dinamica è in fase di accertamento dai carabinieri della compagnia di Sora: l'autoarticolato ha centrato il pieno lo sportello del conducente del furgone che, stando alla posizione dei mezzi, viaggiava nella sua stessa direzione. Due persone sono morte sul colpo, una terza è stata trasferita dal 118 al Pronto Soccorso dell'ospedale di Sora ma qui l'uomo è deceduto Alla guida dell'autoarticolato c'era un uomo di 57 anni residente a Raiano (AQ) mentre al volante del furgone c'era un cittadino nigeriano di 29 anni. Quest'ultimo è morto nell'impatto, insieme a lui è deceduto anche il passeggero che si trovava alla sua destra, un operaio edile di 66 anni. Il terzo operaio che era con loro è stato portato all'ospedale Santissima Trinità di Sora ma anche lui è deceduto e non è stato ancora identificato. Illeso ma sconvolto il conducente dell'autoarticolato. Sul posto stanno operando tre pattuglie dei Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Sora, personale sanitario del 118 i Vigili del Fuoco e squadre dell'Anas. La statale 690 "Sora-Avezzano" è stata provvisoriamente chiusa al traffico in direzione del confine con la Regione Abruzzo, in corrispondenza del km 40 e deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Sora Nord al km 42. (ANSA).