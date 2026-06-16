(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Continua la progressiva riduzione del prezzo dei carburanti. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio prezzi del Mimit, oogi - martedì 16 giugno 2026 - i prezzi medi alla pompa in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale registrano un valore pari a 1,881 euro al litro per la benzina e 1,985 euro al litro per il gasolio. Ieri la benzina viaggiava a 1,890 euro al litro e il diesel a 1,997 euro. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,973 euro per la benzina e 2,069 euro per il gasolio. Ieri i prezzi erano di 1,983 euro al litro per la benzina e 2,077 euro al litro per il gasolio. (ANSA).