(ANSA) - PADOVA, 29 MAG - Scelta il 29 maggio a Padova, nell'aula magna di Palazzo del Bo, la cinquina finalista della 64/a edizione del Premio Campiello, promosso da Confindustria Veneto. A contendersi la vittoria saranno Marcello Fois con 'L'immensa distrazione' (Einaudi); Ermanno Cavazzoni con 'Storia di un'amicizia' (Quodlibet); Elena Varvello con 'La vita sempre' (Ugo Guanda Editore); Valeria Parrella con 'La ragazzina' (Feltrinelli); Alcide Pierantozzi con 'Lo sbilico' (Einaudi). La Giuria dei letterati è presieduta per il primo anno da Roberto Cicutto. Il premio 'Opera prima' è stato assegnato a Uyangoda Nadeesha per 'Acqua sporca', edito da Einaudi. (ANSA).