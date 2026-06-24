(v. Investito da un mezzo pesante ... delle 12,49 ) (ANSA) - TORINO, 24 GIU - "In merito all'incidente verificatosi questa mattina presso la raffineria, confermiamo che un dipendente di una società appaltatrice impegnata in attività di manutenzione programmata, è rimasto coinvolto". Così Sarpom in una nota, per l'incidente sul lavoro avvenuto in una raffineria a Trecate, nel Novarese. "Il lavoratore - viene spiegato - è stato immediatamente soccorso dal team di emergenza interno e successivamente affidato ai servizi di emergenza sanitaria, che lo hanno trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti e cure. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e stiamo prestando la massima collaborazione alle autorità. Parallelamente, è stata avviata un'indagine interna". "La sicurezza delle persone - conclude la nota - rappresenta la nostra priorità assoluta. I nostri pensieri sono rivolti al lavoratore coinvolto e ai suoi familiari". (ANSA).