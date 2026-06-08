(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 08 GIU - Al termine di un lungo testa a testa e con uno scarto di un centinaio voti, Sara Grilli, civica sostenuta anche dal centrodestra, è la nuova sindaca di Viareggio (Lucca). E' la prima volta di una donna alla guida della città. In corso festeggiamenti al comitato elettorale. Mentre manca ancora una sola sezione, Grilli ottiene 12.305 preferenze, attestandosi al 50,18% e prevalendo sulla candidata del centrosinistra Federica Maineri, che ha ottenuto 12.216 voti, il 49,82%. (ANSA).