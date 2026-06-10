(ANSA) - ROMA, 10 GIU - In Italia "in generale, c'è incertezza, ma anche una sensazione di potercela fare". Lo ha detto il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli all'assemblea dell'associazione precisando che "sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente, eppure, nonostante tutto, i fondamentali dell'economia italiana restano confortanti". Secondo Sangalli, ci sono segnali positivi,"ma non mancano elementi di debolezza, come la crisi di fiducia dei giovani" e la bassa partecipazione femminile al mondo del lavoro. (ANSA).