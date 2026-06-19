(ANSA) - BRUXELLES, 19 GIU - Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha espresso tutta "la sua solidarietà" alla premier Giorgia Meloni per le dichiarazioni di Donald Trump. "Non solo l'ho fatto pubblicamente in risposta a una sua domanda, ma l'ho fatto anche in privato", ha detto in conferenza stampa al termine del vertice europeo. "In sede di Consiglio europeo le ho espresso la mia solidarietà di fronte a questo attacco che non è né politico né personale; in realtà non so nemmeno come definirlo", ha aggiunto. (ANSA).