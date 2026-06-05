(ANSA) - MILANO, 05 GIU - "Andate a vedere la trimestrale di Unicredit e Intesa Sanpaolo. Le prime due banche italiane chiuderanno quest'anno di difficoltà per la stragrande maggioranza delle famiglie e imprese, con 20 miliardi di utile. La Lega chiederà agli istituti bancari che stanno facendo guadagni e profitti senza precedenti un contributo alla crescita economica del Paese. Sono convinto che il governo e la Lega su questo saranno intransigenti": così il vicepremier Matteo Salvini a Milano. "Non ci può essere un gigante che guadagna con le spalle coperte - aggiunge -. E magari reinvestiremo nel piano casa una parte" di quegli utili. (ANSA).