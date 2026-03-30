(ANSA) - MILANO, 30 MAR -"Sospendere instantaneamente il Green Deal e altrettanto instantaneamente il patto di stabilità altrimenti si mette male". Lo chiede il vicepremier Matteo Salvini intervenendo da remoto a un evento del Giornale a Milano. "Non è un momento storico durante il quale possiamo permetterci bizzarrie o capricci ideologici sul tema dell'energia o del lavoro - aggiunge -. Mi sarei già aspettato la soppressione del Green Deal e la sospensione delle regole del patto di stabilità. Serve più rapidità e buonsenso dall'Ue".