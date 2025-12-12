(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha visitato la centrale operativa delle Ferrovie dello Stato per verificare le ricadute dello sciopero proclamato per oggi dalla Cgil. Lo comunica una nota del ministro affermando che 'fortunatamente, i dati sono incoraggianti e i disagi molto limitati'. 'Salvini - prosegue il comunicato - ha voluto ringraziare personalmente le donne e gli uomini del gruppo Fs che sono operativi e per tutto il giorno monitorerà con la massima attenzione la situazione'. (ANSA).