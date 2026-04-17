(ANSA) - ROMA, 17 APR - Le guerre "entrano di forza nei bilanci delle famiglie e delle aziende, è ora che la diplomazia sia in Ucraina che in Iran torni a prevalere". Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini parlando a Mattino 5. "Nessuno ha nostalgia dei tagliagole islamici ma non si può pensare ad altri mesi di conflitto con le petroliere bloccate. L'Italia non è in guerra". "Trump non è matto, ha detto, ha una strategia che è l'interesse americano e in questi ultimi mesi non coincide con quello italiano. A questo aggiungiamo un'Europa sorda e assente che mi impedisce di aiutare con tutti i soldi che vorremmo usare gli italiani in difficoltà. Occorre cambiare delle regole europee che in questo momento rischiano di massacrarci. Quando chiediamo la pace non è un attacco a Trump o Putin o a Zelensky. Questo è il momento di risedersi al tavolo". "Vogliamo usare i soldi che gli italiani ci danno con le loro tasse - ha detto ancora - per aiutare gli italiani in difficoltà. Nonostante le guerre in corso le regole europee, il patto di stabilità, il green deal, il vincolo al tetto degli aiuti di Stato non ci permettono di usare i soldi degli italiani per aiutare altri italiani. La follia è che ci dicono che stiamo male ma non malissimo. E' come se ci dicessero che il malato è grave ma non moribondo. E' demenziale. O L'Europa ci permette di cambiare queste regole o lo facciamo da soli". "Si possono spendere più soldi, ha detto ancora, solo per spese militari. Posso spendere dieci miliardi che ho per bloccare il costo delle bollette per il 2026? Chiedo quanto meno di spendere gli stessi soldi per aiutare chi non ce la fa. O ce lo faranno fare in fretta o penso che l'intero Governo deciderà di farlo lo stesso". (ANSA).