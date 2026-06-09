(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Domani è convocato il Consiglio federale della Lega "io sto lavorando da mesi leggendo numeri, vittorie e sconfitte e nelle prossime settimane sistemeremo quello che va sistemato". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a margine di un sopralluogo in alcuni edifici Aler a Milano. "Ci sono lavori in corso da mesi, non da tre giorni, evidentemente è un percorso lungo e il nostro obiettivo è vincere le politiche dell'anno prossimo", ha aggiunto. In merito a un eventuale riassetto del partito, Salvini ha detto: "leggo molte fantasie". (ANSA).