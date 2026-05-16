(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "Da domani", domenica 17 maggio, "targa (con contrassegno identificativo) obbligatoria per i monopattini elettrici". Lo ricorda il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, sui suoi social. "Una norma di buonsenso, a tutela di utenti, pedoni e automobilisti, per avere più sicurezza e più rispetto delle regole sulle nostre strade", sottolinea il ministro. "Casco, targa e da luglio anche l'assicurazione: la strada e i marciapiedi sono di tutti, usiamo la testa", conclude Salvini. (ANSA).