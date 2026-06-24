(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "Meno 47% di aggressioni al personale FS, -46% di furti nelle stazioni italiane, nel 2026 rispetto al 2025, anche grazie alle 1.348 unità di FS Security, strumento fortemente voluto dal ministro Salvini. Numeri incoraggianti, emersi dalla riunione con i vertici di FS tenutasi ieri, ma che possono e devono ancora migliorare secondo Salvini, che è al lavoro per militarizzare e liberare le principali stazioni italiane, portando l'organico di FS Security a 1.700 unità e aumentando sensibilmente il numero di donne e uomini in divisa a presidio degli scali". Lo riporta una nota. "C'è ancora troppa gentaglia in giro, serve controllare metro per metro le stazioni", afferma il ministro e leader della Lega Matteo Salvini. (ANSA).