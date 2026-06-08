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(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Riformulato l'emendamento dei relatori al decreto lavoro, all'esame della commissione della Camera, sul Trattamento economico complessivo: salta la parte con il riferimento ai contratti minori equivalenti per l'accesso agli incentivi per le assunzioni. Nella nuova versione resta invece la parte sulla definizione del Tec che si compone delle voci retributive e anche del welfare contrattuale ma in entrambi i casi si aggiunge il riferimento esplicito ai contratti collettivi sottoscritti dalle sigle maggiormente rappresentative. (ANSA).