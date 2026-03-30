(ANSA) - TRENTO, 30 MAR - E' in corso un intervento dell'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites e degli uomini del Cnsas di Funes per una salma, localizzata questa mattina nella neve da alcuni scialpinisti austriaci e tedeschi. Si potrebbe trattare - anche se per il momento manca la conferma - dello studente cinese Peng Huang, classe '97, che oltre due mesi fa, dopo un escursione non aveva fatto rientro nel suo alloggio in val Gardena. Più volte erano state effettuate delle ampie battute di ricerca, però sempre senza esito. Il ritrovamento è avvenuto sulle montagne tra la val Gardena e la val di Funes, proprio dove il giovane si potrebbe essere recato. Con ogni probabilità l'uomo, trovato ora morto, è stato investito e sepolto da una valanga. (ANSA).