- WASHINGTON, MAY 14 - Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono sale ad aprile dello 0,5% su base mensile, facendo seguito all'incremento dell'1,6% registrato a marzo (dato rivisto al ribasso) e risultando in linea con le previsioni. Le vendite presso le stazioni di servizio hanno fatto registrare l'aumento più marcato (2,8%), mentre i prezzi della benzina hanno continuato a salire a causa della guerra con l'Iran. I dati, diffusi dal Census Bureau, non sono corretti per l'inflazione: escludendo le stazioni di servizio, le vendite sono cresciute di appena lo 0,3%. Ulteriori aumenti, inoltre, sono stati rilevati nei negozi di articoli sportivi, hobby, strumenti musicali e libri (+1,4%), di elettronica (+1,4%). Di contro, il calo più significativo si è verificato nei negozi di arredamento (-2%), seguiti da abbigliamento (-1,5%) e concessionari di auto (-0,5%). Nel frattempo, le vendite al netto dei servizi di ristorazione, concessionari di auto, negozi di materiali da costruzione e stazioni di servizio - dati utilizzati per il calcolo del Pil - sono cresciute dello 0,5%, dopo un incremento dello 0,8% a marzo e superando le aspettative a +0,4%.