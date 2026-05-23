(V. 'Cina, 4 persone sono morte e 90...' delle 00.08) (ANSA) - PECHINO, 23 MAG - E' salito a otto il bilancio dei morti a seguito di un'esplosione di gas nella miniera di carbone di Liushenyu, nella contea di Qinyuan, nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina. Lo riporta Xinhua. Al momento dell'incidente, avvenuto ieri alle 19.29 (le 13.29 in Italia), si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Alle 6.00 di sabato mattina (mezzanotte in Italia), 201 minatori erano stati portati in superficie salvi, mentre otto sono stati dichiarati morti e 38 rimangono intrappolati. Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato un dispiegamento totale delle forze di soccorso per ritrovare i dispersi e prestare assistenza ai feriti e ha sollecitato un'indagine approfondita sulle cause per trovare i responsabili. Poiché la Cina è entrata nella stagione delle piene, Xi ha inoltre chiesto un rafforzamento della preparazione alle emergenze e solide misure di controllo delle inondazioni e di soccorso in caso di calamità. (ANSA).