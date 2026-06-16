(ANSA) - MILANO, 16 GIU - "La cosa che proprio mi ha molto amareggiato è stata la violenza verbale usata dai pm nel sostenere le accuse". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala commentando la prima sentenza relativa alle inchieste sull'urbanistica. Sala ha poi detto di avere due motivi di amarezza: "il primo è aver visto colpite persone che sono a me vicine e di cui sono certissimo dell'onestà. Faccio un nome, l'ex assessore Tancredi che ha visto anche un po' rovinata la sua carriera e il suo equilibrio. E poi la seconda cosa, c'è un continuo uso di aggettivi, una necessità di corroborare le loro tesi con parole tese a screditare la nostra azione". "A questo punto sono anche un po' curioso di capire il dottor Viola, che stimo, come vede la situazione, perché evidentemente sta tutto in una responsabilità generale. Quindi mi chiedo che giudizio dà dell'operato del suo team, posto che tutti noi dobbiamo dare un giudizio del nostro operato e di chi lavora con noi", ha proseguito Sala chiamando in causa il procuratore capo di Milano, Marcello Viola. (ANSA).