(ANSA) - MILANO, 05 GIU - "Io non faccio mai di tutta l'erba un fascio, non lancio accuse, porto rispetto a tutte le istituzioni, anche alla Procura, però evidentemente c'è una parte della Procura che fa politica e credo che la candidatura della Siciliano sia una dimostrazione di ciò". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della Festa dell'Arma dei Carabinieri tornando sull'inchiesta aperta dalla Procura sull'assegnazione degli spazi in Galleria. Il riferimento del primo cittadino è a come è nata l'inchiesta, cioè da un esposto dell'imprenditore Massimiliano Lisa, che ora è candidato sindaco per le comunali del 2027 e nella sua lista è candidata a vicesindaca la ex pm Tiziana Siciliano, ora in pensione, che tra le altre cose ha seguito anche le inchieste sull'urbanistica. "Ogni giorno che passa resto sempre più perplesso. Leggo che la Siciliano dice 'non mi ricordo dell'esposto di Lisa': ora, ho qualche dubbio, non ho nessuna prova che non si ricordi - prosegue Sala -. Ma una pm così esperta, che ha avuto un ruolo apicale in Procura, si candida con una persona che conosce poco, senza fare alcuna verifica? Ecco questo è incomprensibile". (ANSA).