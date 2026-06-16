(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Ieri a Milano è stato lanciato il movimento Europeisti.eu e si è fatto il nome di Carlo Cottarelli come papabile candidato sindaco di quell'area a Milano. A margine dell'evento l'economista ha criticato il Pd di Elly Schlein dicendo che non ne condivide le idee perché "sono troppo di sinistra". "Riguardo a Cottarelli, il suo nome rispunta fuori - ha commentato il sindaco Giuseppe Sala -. Se devo dire una cosa, mi spiace il fatto che una persona che è stata eletta col Pd, poi si esprime in maniera così dura nei confronti dei vertici del partito, questo a me non piace". "Bisogna sempre ricordarsi che quando i primi passi in politica sono stati fatti con il supporto di un partito, bisognerebbe avere un po' più di prudenza - ha aggiunto il primo cittadino a margine di una conferenza stampa -. Lo dico con affetto verso Cottarelli". Diverso secondo Sala è il caso di Pina Picierno perché lei "ha fatto una lunghissima carriera politica, per cui è una situazione diversa - ha concluso -. Si può cambiare partito certo, in Italia sembra uno sport nazionale". (ANSA).