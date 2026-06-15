(ANSA) - MILANO, 15 GIU - "Atm deve far luce ma deve anche intervenire, e se verranno individuati dei responsabili non ci siano interventi che rimettano coloro che hanno fatto queste cose in condizione di nuocere ancora". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato a margine dei premi in memoria di Giorgio Ambrosoli, la vicenda delle chat a sfondo sessista in cui sono coinvolti alcuni dipendenti Atm. "Supponiamo che si tratti di reati, quindi le mie indicazioni ad Atm sono di essere certamente incisivi in analisi e duri anche nei provvedimenti da prendere", ha concluso. (ANSA).