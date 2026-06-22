(ANSA) - TEL AVIV, 22 GIU - "Non abbiamo ambizioni territoriali in Libano, ma non ci ritireremo dalla zona di sicurezza né esporremo i nostri cittadini agli attacchi di Hezbollah e a una possibile invasione", ha scritto su X il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar. "La sovranità del Libano è stata violata per decenni e continua a esserlo tuttora a causa dell'occupazione indiretta dell'Iran attraverso Hezbollah. È nell'interesse sia del Libano sia di Israele che lo stato terroristico di Hezbollah venga smantellato", ha aggiunto. (ANSA).