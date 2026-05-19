PHOTO
(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "Prevediamo un rallentamento dell'economia europea e un aumento dell'inflazione, con impatti negativi sulla domanda dei consumatori. Una recessione diventa più probabile quanto più a lungo lo stretto (di Hormuz, ndr) rimane di fatto chiuso". Lo si legge in un report di S&P sull'impatto della guerra all'Iran. "Ci aspettiamo che i flussi energetici interrotti, le prospettive economiche più deboli e il peggioramento del sentiment di mercato" spingano "il tasso di default europeo sul debito speculative-grade al 3,75% entro marzo 2027, rispetto al 3,3% di marzo 2026". Nello scenario pessimistico "il tasso di default potrebbe salire al 5%". (ANSA).