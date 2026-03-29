(ANSA) - LOS ANGELES, 29 MAR - Ryan Gosling resta in orbita e domina ancora il botteghino nordamericano. 'L'ultima missione: Project Hail Mary', che lo vede nei panni di un professore di scienze chiamato a salvare il mondo, si conferma al primo posto nel secondo weekend con 54,5 milioni di dollari. Il totale supera così i 164 milioni, avviando il film a diventare uno dei campioni d'incassi dell'anno. A dieci giorni dall'esordio, la pellicola ha fatto meglio anche di altri grandi blockbuster recenti come 'Oppenheimer' (2023) e 'Dune - Parte Due' (2024), oltre al successo dell'anno scorso 'Sinners-I Peccatori'. Le stime indicano che arriverà intorno ai 265 milioni, con il ponte pasquale pronto a dare un'ulteriore spinta. Intanto, lo sci-fi diretto dai premi Oscar Phil Lord e Christopher Miller è il film più redditizio di sempre per Amazon MGM Studios, superando 'Creed III' fermo a 156,2 milioni. Resta stabile al secondo posto 'Jumpers - Un salto tra gli animali', film d'animazione diretto da Daniel Chong per Pixar (Disney), che continua il suo percorso trionfale nelle sale aggiungendo oltre 12 milioni di dollari per un totale di quasi 139 dopo quattro settimane in cartellone. Esordio deludente per 'Ti uccideranno', horror-action-comedy scritto e diretto da Kirill Sokolov con Heather Graham e Patricia Arquette: il film apre con appena 5 milioni negli Stati Uniti e 9 a livello globale, ben lontano dai 20 pronosticati. È una produzione indipendente della società russa Hype Film, distribuita in Nord America da Neon e in Italia da Warner Bros. L'altro horror nelle sale, 'Finché morte non ci separi 2' scivola intanto al sesto posto. In quarta posizione si piazza l'hindi 'Dhurandhar: The Revenge', thriller d'azione con Ranveer Singh, Sanjay Dutt e R. Madhavan, che incassa altri 5 milioni per un totale di quasi 23 milioni al secondo weekend. Si tratta del miglior risultato di sempre per un film targato Bollywood in Nord America, nonostante la durata di quattro ore e la distribuzione limitata. Chiude la top five 'Reminders of Him - La parte migliore di te'. Il dramma romantico distribuito da Universal con Maika Monroe e Tyriq Withers raccoglie 4,7 milioni nel terzo weekend, raggiungendo complessivamente i 41 milioni sul mercato interno. (ANSA).