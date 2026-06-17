(ANSA) - BRUXELLES, 17 GIU - "Avrete sentito parlare della decisione degli Stati Uniti di adeguare i propri contributi al modello di forze della Nato: in alcuni casi questa mossa è stata interpretata come un problema, come un allontanamento degli Stati Uniti dai propri alleati ma la realtà non è questa. Gli Stati Uniti hanno chiarito il proprio impegno nei confronti della Nato". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte alla viglia della ministeriale Difesa. "Abbiamo esaminato la divisione dei compiti nel contesto delle forze convenzionali e constatiamo che gli alleati europei e il Canada sono pronti, disposti e in grado di fare di più". (ANSA).