(ANSA) - BRUXELLES, 18 GIU - "Abbiamo ascoltato l'annuncio degli Stati Uniti di rivedere il dispiegamento delle forze in Europa nell'attuale contesto di sicurezza dinamico. Credo sia prudente garantire che le forze Nato siano schierate in modo ottimale per scoraggiare i conflitti e, se necessario, per difendersi da qualsiasi minaccia. C'è stato anche un ampio consenso tra gli alleati sulla necessità di intensificare gli sforzi, mentre gli Stati Uniti adeguano i loro impegni al modello delle forze Nato". Lo afferma il Segretario generale della Nato Mark Rutte nella conferenza stampa al termine della ministeriale Difesa. (ANSA).