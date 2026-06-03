(ANSA) - WASHINGTON, 03 GIU - "Il 4 giugno, il mondo commemora il 37mo anniversario del giorno in cui il Partito comunista cinese ordinò alle proprie truppe di attaccare migliaia di manifestanti pacifici all'interno e nei dintorni di Piazza Tienanmen". Lo scrive in una nota il segretario di Stato americano Marco Rubio, secondo cui "nessuna censura, per quanto massiccia, potrà mai cancellare il passato. Coloro che si sono sacrificati per difendere i propri diritti inalienabili alla libertà di espressione e di riunione pacifica otterranno un giorno giustizia". (ANSA).