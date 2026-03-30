(ANSA) - SAN PAOLO, 30 MAR - L'ex campione brasiliano Ronaldo Luiz Nazario da Lima, detto 'il Fenomeno', ha acquistato un attico di lusso da 7,8 milioni di dollari a Bay Harbor Islands, nell'area di Miami, confermando il crescente richiamo del mercato immobiliare della Florida per grandi nomi dello sport internazionale. Secondo documenti immobiliari citati dalla stampa brasiliana, la proprietà si trova nel complesso Onda Residences, completato nel 2024, e comprende cinque camere da letto, sette bagni e una terrazza panoramica con piscina privata. L'operazione arriva dopo la vendita delle partecipazioni detenute da Ronaldo nel club spagnolo Real Valladolid e nel brasiliano Cruzeiro, la squadra in cui aveva iniziato la carriera. La nuova acquisizione si inserisce in uno dei nuovi poli del calcio mondiale, grazie alla crescita dell'Inter Miami di Lionel Messi e al ruolo della città come futura sede di partite del Mondiale 2026. (ANSA).