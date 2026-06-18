(ANSA) - FIRENZE, 18 GIU - Incendio domato nell'azienda di autodemolizioni e trattamento rifiuti in via dell'Ecologia a Livorno, revocata l'ordinanza preventiva del Comune a tutela della salute pubblica, emessa nelle prime ore di oggi dal Comune che sospendeva le attività didattiche ed educative tranne che nelle scuole superiori impegnate per la prima prova della maturità e nelle scuole medie "in cui sono programmati gli esami", oltre a dettare prescrizioni quali la chiusura di porte e finestre, la sospensione delle attività all'aperto e alla limitazione degli spostamenti. Lo rende noto la stessa amministrazione comunale. La decisione di revocare l'ordinanza, si spiega, è stata presa in seguito alla evoluzione della situazione relativa all'incendio e delle informazioni condivise con vigili del fuoco e prefettura da cui è emerso anche "che il vento ha progressivamente dissipato la nube dei fumi, attualmente non più percepibile nelle aree abitate del Comune di Livorno". Restano invece in vigore, fino all'esito delle verifiche ambientali di Arpat, spiega il Comune, "alcune misure di carattere precauzionale. In particolare, la raccomandazione di lavare accuratamente con abbondante acqua corrente tutta la frutta e la verdura coltivata all'aperto sul territorio comunale prima del consumo e di prestare attenzione agli animali da affezione e da cortile, evitando che ingeriscano cibo o acqua potenzialmente esposti alla ricaduta di ceneri o fumi e proteggendo adeguatamente le relative scorte". Il Comune di Livorno, si spiega, continuerà a monitorare l'evolversi della situazione e informerà tempestivamente la cittadinanza sugli esiti degli accertamenti e su eventuali ulteriori aggiornamenti. (ANSA).