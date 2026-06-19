(ANSA) - CAGLIARI, 19 GIU - Proseguono senza sosta le attività del dispositivo antincendio della Sardegna, con un potenziamento dei mezzi aerei sul fronte del Cagliaritano. Tra gli eventi più critici due roghi a poche decine di chilometri l'uno dall'altro. Uno tra Villasor e San Sperate, più vicino a quest'ultima cittadina. Le fiamme sospinte dal vento hanno interessato alcune aziende agricole dove vi erano balle di foraggio e le squadre a terra con gli elicotteri stanno tentando di fermare la linea di fuoco prima che arrivi ad alcune case di campagna. Per dare maggior supporto il Corpo Forestale ha disposto l'invio dell'elicottero SuperPuma proveniente dalla base operativa di Oristano (Fenosu) e di un Canadair della flotta aerea nazionale. I mezzi aerei integrano lo spiegamento delle forze a terra, coordinate dalla stazione forestale di Dolianova e coadiuvate dalle squadre di volontariato "Orsa" e "No.Va.Orsa". Sul posto anche il sindaco Fabrizio Madeddu che sta valutando la situazione per decidere eventuali evacuazioni. L'altro punto di fuoco è partito all'esterno della base dell'Aeronautica militare di Decimomannu, dove è dislocato in assetto antincendio un elicottero HH139, ma le fiamme, sospinte dal vento, sono arrivate fin dentro l'aeroporto - oggi sede della scuola del top gun italiani, l'International Flight Training School - dove stanno operando le squadre della base insieme con l'elicottero. Altri roghi stanno impegnando la macchina antincendio a Capoterra (Cagliari), Pattada e Pozzomaggiore (Sassari), (ANSA).