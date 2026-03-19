(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Arriveranno presto gli indici di anomalia sui prezzi per individuare, con i controlli avviati con la Gdf, meccanismi speculativi sui prezzi dei carburanti. E' in corso al Mimit la riunione della cabina di regia della Commissione Allerta Rapida sull'andamento dei prezzi dei carburanti, convocata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e, secondo quanto si apprende da fonti presenti all'incontro, il Garante per i prezzi starebbe individuando - come previsto dal decreto-legge approvato ieri in Cdm e già pubblicato in Gazzetta Ufficiale - gli indici di anomalia nell'andamento dei prezzi al consumo, in rapporto alla variazione dei prezzi delle materie prime e dei prodotti raffinati sui mercati internazionali. (ANSA).