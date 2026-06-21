(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Sono state ritrovate a Formia, in provincia di Latina, e sono in buone condizioni di salute le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse da una casa famiglia a Civitella Alfedena. Sarah e Alisya, erano in un'abitazione, secondo alcune fonti un appartamento Ater, di proprietà di uno zio materno, nel quartiere Rio Fresco - Scacciagalline, non molto distante da quello della madre delle due ragazze. Le due sorelle verranno affidate ad una casa famiglia del circondario di Cassino. A ritrovarle sono stati i carabinieri del comando provinciale dell'Aquila con la collaborazione del Raggruppamento Operativo Speciale e dei colleghi del comando provinciale di Latina, coordinati costantemente con la presenza sul posto del procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo. A disporre le perquisizioni in tutto il Lazio Sud, all'inizio della settimana, era stato il procuratore della Repubblica di Cassino, Carlo Fucci. Sono in corso accertamenti per verificare eventuali responsabilità penali. I carabinieri stanno procedendo al trasferimento in una località protetta delle due sorelle. (ANSA).