(ANSA) - ISOLA DI CAPO RIZZUTO, 13 GIU - E' stata ritrovata la 14enne che risultava scomparsa da stamani a Isola Capo Rizzuto, nel crotonese. La ragazzina è stata individuata in serata dai carabinieri all'interno di una casa abbandonata alla periferia del paese ed è in ottime condizioni fisiche. In ogni caso i carabinieri la stanno per accompagnare in ospedale per i controlli dopo che, in caserma, ha incontrato la nonna con cui vive. E' probabile, quindi che la 14enne non si sia allontanata dal paese. Sono comunque in corso accertamenti per chiarire come abbia trascorso la giornata dopo essere arrivata a scuola - dove doveva sostenere l'esame di terza media - per allontanarsi senza entrare. (ANSA).