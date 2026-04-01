(ANSA) - ROMA, 02 APR - E' partita la missione Artemis II, che segna il ritorno alla Luna a 54 anni dalla chiusura del programma Apollo. Il Il razzo Space Launch System è stato lanciato puntualmente e sta portando la navetta Orion verso l'orbita lunare. A bordo ci sono il Luna il comandante Reid Wiseman insieme a Victor Glover, primo uomo di colore a superare l'orbita terrestre, a Christina Koch, prima donna a orbitare intorno alla Luna, e Jeremy Hansen dell'Agenzia spaziale canadese Csa, primo non americano a spingersi così lontano nello spazio. Per dieci giorni lavoreranno sulla navetta, alimentata da un modulo costruito dall'Agenzia Spaziale Europea (ANSA).