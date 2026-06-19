(ANSA-AFP) - GINEVRA, 19 GIU - I negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, volti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto in Medio Oriente, sono stati rinviati a tempo indeterminato. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense JD Vance nel Paese alpino. "I colloqui previsti tra Stati Uniti, Iran, Qatar e Pakistan sono stati rinviati. La Svizzera resta disponibile a facilitare tali colloqui. Il relativo lavoro preparatorio prosegue", ha annunciato il ministero degli Esteri in un messaggio inviato all'Afp, senza specificare una nuova data per i colloqui. I colloqui tra Stati Uniti e Iran erano previsti per oggi al Bürgenstock, nei pressi di Lucerna. Ad annunciare il rinvio, in particolare, il Dipartimento federale degli Affari esteri elvetico. "La Svizzera resta pronta e prosegue i preparativi", ha detto Nicolas Bideau, portavoce del Dipartimento federale degli affari esteri (Dfae), citato dall'agenzia Keystone-ATS. "Rimane pienamente impegnata nei suoi sforzi per promuovere il dialogo", ha aggiunto. (ANSA-AFP).