(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Calano i tempi medi di definizione in ambito civile e in ambito penale tra il 2019 e il 2025, ma il traguardo della riduzione dei tempi del 40% nel settore civile non è stato ancora raggiunto e siamo fermi al -28,8%. Obiettivo raggiunto e superato, invece, nel penale. Lo sottolinea il Report dell'Istat sulla giustizia e il Pnrr. L'obiettivo del Disposition Time perseguito nell'ambito del contenzioso civile stabilisce che un procedimento che passi per tutti i gradi possibili (Tribunale, Corte di appello e Cassazione) duri meno di 1.507 giorni, con un calo quindi del 40% rispetto ai 2.512 giorni necessari, in media, nel 2019. Con 1.789 giorni al 31 dicembre 2025 (-28,8% rispetto al 2019) tale obiettivo non è stato ancora raggiunto, ma è apprezzabile una significativa riduzione, soprattutto in Cassazione (-33,8%, da 1.302 a 863 giorni). La riduzione minore caratterizza i Tribunali (-21,8%, 435 giorni nel 2025); per le Corti di appello la riduzione del DT è pari a -24,8% (492 giorni nel 2025). Nel 2025, in ambito penale, servono mediamente 958 giorni per definire un procedimento che passi per tutti i gradi di giudizio, erano 1.392 nel 2019. Anche nel penale aumenta il numero di procedimenti definiti rispetto a quelli iscritti, soprattutto in Corte di appello (1,38). Diminuiscono le prescrizioni in Corte di appello pur mantenendosi elevate (circa 19,4%; erano il 25,8% nel 2019). La riduzione del numero medio di giorni, tra il 2019 e il 2025, per un procedimento penale che passi per tutti i gradi di giudizio è del -31,2%. Il target Pnrr del -25% in ambito penale è stato raggiunto. Lo sottolinea l'Istat nel report dedicato agli obiettivi del Pnrr nel settore della giustizia. (ANSA).