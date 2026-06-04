(ANSA) - MILANO, 04 GIU - Pace fatta tra Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico. I due fratelli avrebbero raggiunto un accordo sul riassetto di Delfin - la cassaforte che oltre a essere il maggior azionista di EssilorLuxottica ha in mano le partecipazioni finanziarie in Mps, Generali e Unicredit - rinunciando alle azioni legali annunciate negli ultimi giorni. Lo apprende l'ANSA da fonti vicine al quartogenito del fondatore di Luxottica Leonardo Maria Del Vecchio, che esprimono soddisfazione per la ritrovata intesa con il primo figlio della madre, Nicoletta Zampillo, e del banchiere Paolo Basilico. (ANSA).