(ANSA) - ROMA, 02 APR - Revolut "non concorda assolutamente con le conclusioni dell'Agcm e presenterà ricorso". In una dichiarazione a seguito della decisione dell'Antitrust la banca fintech afferma di essere "fiduciosa che le nostre comunicazioni siano chiare e trasparenti. La tutela dei nostri milioni di clienti è la nostra priorità assoluta. Operiamo nel rispetto dei rigorosi standard bancari italiani. Le verifiche dei conti sono obbligatorie e necessarie per proteggere i nostri clienti e l'integrità del sistema finanziario" sottolinea. (ANSA).