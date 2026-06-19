(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Israele e Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco che dovrebbe iniziare alle 16 ora locale di oggi (le 15 italiane). Lo ha dichiarato a Reuters online un alto funzionario statunitense. "Hezbollah e Israele hanno concordato un cessate il fuoco", ha affermato il funzionario in via confidenziale, aggiungendo che i negoziatori degli Stati Uniti e del Qatar hanno raggiunto l'intesa con l'aiuto dell'Iran. "A quanto ci risulta, dopo lo scambio di fuoco avvenuto oggi, Israele e Hezbollah sono ora in un cessate il fuoco". (ANSA).