(ANSA) - ROMA, 07 APR - Con le assemblee di bilancio dei prossimi mesi, saranno rinnovati 214 organi sociali, di cui 118 consigli d'amministrazione e 96 Collegi sindacali, in 155 società del ministero dell'Economia e delle Finanze, partecipate sia direttamente che indirettamente; sono attualmente composti da 842 persone, di cui 516 consiglieri e 326 Ssindaci. E' quanto emerge dalla Nona Edizione dell'analisi del Centro Studi CoMar, presieduto da Massimo Rossi, sul governo di tutte le partecipate dello Stato. Quest'anno è particolarmente significativo, perché si concludono i mandati triennali di molte società tra le maggiori in assoluto: le quotate Banca Mps, Enav, Enel, Eni, Leonardo, Poste Italiane, Terna. Ma in scadenza sono anche Amco, Consap, Equitalia Giustizia, Infratel, Ipzs, PagoPa, Ram, Rfi, Trenitalia, Sogesid, Sogin, Sport e Salute, Stretto di Messina, Sviluppo lavoro Italia, Techno Sky, Valvitalia, numerose controllate di Autostrade dello Stato, Eni, Enel, Invitalia, Leonardo, Poste, Sace, del GSE (AU, GME e RSE) e della Rai (Rai Com, Rai Cinema, Rai Way). CoMar ha calcolato, sugli ultimi Bilanci, che le società per cui è previsto il rinnovo nel 2026 esprimono ricavi per 206 miliardi di euro, utili per 16,5 miliardi, con 288.120 dipendenti; al 2 aprile, la loro capitalizzazione in Borsa era superiore ai 282,6 miliardi di euro. Più in dettaglio, delle 842 persone totali in scadenza, 158 siedono in 21 Società controllate direttamente dal Mef (118 Consiglieri e 40 Sindaci), mentre 684 sono in 134 controllate indirette (398 Consiglieri e 286 Sindaci), attraverso le sue diverse capogruppo. Il 2026 è significativo anche dal punto di vista quantitativo, perché se quest'anno gli Organi scadenza sono 214 con 842 Componenti, negli anni precedenti sono stati sempre inferiori: 187 Organi con 736 Componenti nel 2025; 154 Organi con 694 Componenti nel 2024; 142 e 610 nel 2023. (ANSA).