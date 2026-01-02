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(ANSA) - ROMA, 02 GEN - Record di rimborsi fiscali nel 2025. Gli importi riconosciuti quest'anno dall'Agenzia delle Entrate a famiglie e imprese ammontano a quasi 26,3 miliardi di euro, con un balzo in avanti di oltre 2 miliardi, pari all'8,5%, rispetto al 2024, quando le somme rimborsate si attestarono a 24,2 miliardi. Lo rende noto la stessa Agenzia precisando che si tratta del miglior risultato di sempre. Cresce anche il numero dei pagamenti, che supera quota 4,1 milioni, facendo registrare una crescita di oltre il 5% sullo scorso anno (3,9 milioni di pagamenti). (ANSA).