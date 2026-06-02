(ANSA) - ROMA, 03 GIU - "Le difese aeree kuwaitiane stanno affrontando attacchi missilistici e droni nemici". A comunicarlo, su X, l'esercito del Kuwait. La tv di Stato iraniana Irib sembra affermare che si tratti di una rappresaglia: ripostando un contenuto del CentCom a proposito di una "nave non collaborativa" messa fuori uso, scrive: "Di conseguenza l'Iran mette fuori uso le basi americane non collaborative in Kuwait, nel Golfo Persico occidentale". "In seguito alle azioni ostili degli Stati Uniti nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e sull'isola di Qeshm - scrive ancora la Irib su X - le basi americane in Kuwait sono state colpite". In un ulteriore post, la Irib mostra quello che sostiene essere "un missile di difesa statunitense in Kuwait, dopo aver fallito nell'intercettare i missili lanciati, precipitato in una zona non militare". "È iniziata una nuova ondata di attacchi contro le basi statunitensi in Kuwait e Bahrein". Lo scrive su X la tv di Stato iraniana Irib. La notizia è confermata anche da Al-Jazeera, che cita il ministro dell'Interno del Bahrein: 'State calmi e dirigetevi in un punto sicuro' l'appello ai cittadini. In Kuwait le sirene, secondo i media internazionali, hanno suonato per una seconda volta. (ANSA).