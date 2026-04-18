(ANSA) - NAPOLI, 18 APR - Proseguono le indagini dei carabinieri per risalire agli autori del colpo di giovedì ai danni della filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro a Napoli. Quaranta al momento le cassette di sicurezza di cui è stata accertata la razzia, ma il dato potrebbe non essere definitivo: lo sarà quando tutti i titolari si saranno recati in filiale per accertare il danno subito. Impossibile quantificare la portata dal bottino. Si lavora in particolare - con ulteriori rilievi - sul cunicolo scavato nel sottosuolo di cui si sono serviti i banditi, almeno cinque, per penetrare in banca e per far perdere le proprie tracce una volta portato a termine il colpo. Da stamattina sono in corso nuovi sopralluoghi da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo della compagnia Napoli Vomero, assieme a personale Abc, la municipalizzata che gestisce l'acqua a Napoli, e speleologi. Si indaga, in particolare, per capire dove sbuca il percorso utilizzato dalla banda e alla ricerca di nuove tracce lasciate lungo il percorso. Nelle prossime ore sono attesi anche i risultati dei rilievi sulle impronte effettuati sul generatore di corrente e sugli attrezzi da scasso ritrovati dalle forze dell'ordine nel sottosuolo dopo la rapina. (ANSA).