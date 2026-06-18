(ANSA) - REGGIO EMILIA, 18 GIU - Un ragazzino di 11 anni è stato investito da un camion della nettezza urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia. È gravissimo. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14 in via Zanichelli, nella prima periferia della città. Il minorenne è stato travolto ed è finito violentemente a terra. Immediato l'allarme e l'arrivo dei soccorsi con un'ambulanza che lo ha trasportato d'urgenza all'Arcispedale Santa Maria Nuova dove è arrivato in condizioni disperate. La polizia locale è al lavoro per ricostruire dinamica e accertare responsabilità. (ANSA).