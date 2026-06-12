(ANSA) - GENOVA, 12 GIU - I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno trovato il corpo di un ragazzo incastrato negli scogli tra il porticciolo e la spiaggia delle Calandre. Potrebbe trattarsi di uno dei due giovani scomparsi il 9 giugno scorso dopo un tuffo dalla scogliera vicina alla spiaggia. Il recupero della salma è in corso. Sul posto, i carabinieri di Ventimiglia e i parenti dei due ragazzi scomparsi che non hanno mai smesso di seguire le ricerche. Il 9 giugno Whalid Sobi, 19 anni, ed Ewerton Bernardo Dos Santos, 25 anni, si sarebbero tuffati dalla scogliera adiacente alla spiaggia senza riuscire a rientrare a riva a causa delle forti correnti e del moto ondoso. Alcuni bagnanti hanno tentato di raggiungere i due ragazzi per prestare soccorso senza successo. Uno di loro ha riferito di averli visti scomparire sott'acqua senza più riemergere. (ANSA).