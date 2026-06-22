Ha trascorso la prima notte in carcere Gabriele Popovici, il 19enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato dopo l'incidente, avvenuto ieri all'alba a Senago (Milano) nel quale sono morti tre ragazzi. Sull'Audi A2 finita nel canale Villoresi erano in tutto in 9 e il 19enne era alla guida. Le vittime si chiamavano Lorenzo Benin e Riccardo Provasi, 17 anni e Camilla Copparoni, 18. Popovici è risultato positivo al primo alcoltest effettuato dai soccorritori e ora è accusato anche di guida in stato di ebbrezza. Il giovane, dimesso ieri sera tardi dall'ospedale Niguarda, è stato trasferito in cella dai carabinieri ed è in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Le indagini, coordinate dalla Procura di Milano, si concentrano sulla ricostruzione della dinamica dell'incidente, per la quale saranno fondamentali sia le testimonianze dei sei ragazzi sopravvissuti sia le immagini delle telecamere poste sul percorso effettuato dal gruppo, dal locale di Lainate dove i ragazzi hanno trascorso la serata fino alla curva nel Parco delle Groane dove l'Audi è uscita di strada. L'autopsia stabilirà anche la causa della morte, sebbene l'ipotesi più accreditata per i due giovani è che siano annegati. Copparoni invece sarebbe uscita ancora cosciente dall'auto con altri cinque amici ed è morta poco dopo l'arrivo dei soccorsi. (ANSA).