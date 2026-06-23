(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Il pm di Milano Rosario Ferracane ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per Gabriele Popovici, il 18enne, che si trova a San Vittore da domenica sera, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di tre amici di 17 e 18 anni, che erano tra i nove ragazzi a bordo di un'Audi A2 che lui stava guidando e che è precipitata nel canale Villoresi a Senago, all'alba di domenica mattina. Per il pm la custodia cautelare in carcere si giustifica con due esigenze cautelari: il pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio. Il ragazzo dovrà essere interrogato dal gip. (ANSA).